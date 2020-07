Prévisions météo: un grand soleil d'été

Après la dissipation de la grisaille, le temps sera assez ensoleillé dimanche avec graduellement des nuages élevés et moyens, indiqué l'Institut royal de météorologie (IRM).



Dimanche après­-midi, quelques nuages cumuliformes pourront se former, surtout dans l'ouest et le nord­ ouest du pays avec le risque de développement d'une averse locale. Les maxima varieront entre 20° en bord de mer et 27° en Lorraine belge. Le vent sera faible à modéré.

Dimanche soir, une faible zone de pluie atteindra le littoral et se déplacera lentement vers le centre du pays avec quelques faibles pluies. Dans la moitié sud­ est du pays, le temps restera encore sec. En Gaume, la nébulosité augmentera seulement en fin de nuit. Les minima oscilleront entre 11° et 16°.

Lundi, la pluie s'évacuera par l'Ardenne et un temps plus sec mais plus frais reviendra à partir de l'ouest avec des éclaircies. Les maxima seront compris entre entre 17° et 23°. Les jours suivants s'annoncent calmes et secs avec des éclaircies et des températures de saison en fin de semaine.