Le volcan Stromboli en éruption au large de la Sicile

(Belga) Le volcan sicilien Stromboli est entré en éruption dimanche dans le sud de l'Italie. Il n'y aurait pas de dégâts pour le moment, selon les médias italiens.

Le volcan est tenu à l'oeil par l'Institut national de géophysique et de vulcanologie (INGV) et la protection civile depuis les éruptions successives de l'année passée. Un randonneur de 35 ans avait perdu la vie lors d'un épisode volcanique, qui avait également créé la panique parmi les touristes en juillet 2019. Dimanche, un panache de fumée noire et des éclats de lave pouvaient être observés sur l'île volcanique. Le Stromboli est l'un des volcans les plus actifs au monde. (Belga)