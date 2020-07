Coronavirus en Belgique: malgré la hausse du nombre de cas, un expert estime qu'il ne faut pas paniquer

Les participants au Comité de concertation sont arrivés au Palais d'Egmont dimanche matin. Le comité discutera des causes de l'évolution des infections par le Covid-19 dans chaque partie du pays. Pour rappel, les chiffres de ce dimanche matin confirment encore une hausse des nouveaux cas sur la dernière semaine de + 61 %, soit en moyenne 143 nouveaux malades quotidiens.

Malgré cette hausse des chiffres, Jean-Luc Gala, chef des cliniques Universitaires Saint-Luc, estime qu'il faut rester calme. "Il ne faut pas voir la situation avec beaucoup de catastrophisme. On a un stock stratégique de masques. Les masques commencent à être produits en nombre suffisant. Le nombre de tests disponibles commence à être beaucoup plus important qu'auparavant même si ce n'est pas encore parfait et même si on ne teste pas suffisamment de personnes. (...) On a aussi un éventail beaucoup plus large de tests disponibles qu'au début de la pandémie. Les scientifiques ont fait énormément de progrès et ces tests sont maintenant sur le marché." Des propos recueillis par Vincent Legraive pour Bel RTL.