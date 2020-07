"Non, ça va chou!": des Liègeois régissent au port du masque obligatoire sur le marché de la Batte

Le port du masque a été rendu obligatoire depuis ce dimanche 19 juillet sur le marché de la Batte, le plus fréquenté de Liège et l'un des plus importants du pays. "Nous demandions le porte du masque obligatoire pour peut-être éviter le fait qu'il y'ait des sens. On a les deux maintenant. C'est peut-être bien, je ne le sais pas", indique un commerçant au micro de notre journaliste sur place. Un cleint cette fois-ci enchaîne: "C'est la seule solution. On n'a pas de vaccin, pas de remède. Il n'y a que le masque. On s'y habitue."

"Naturellement l'été c'est un plus embêtant avec la chaleur"

Pour un autre, "ça devrait être obligatoire partout. On n'a pas fini. Dans le monde entier, le virus continue à progresser. Notamment dans les pays pauvres. On a de la chance d'être dans un pays aisé, et là c'est magnifique", explique-t-il avant de s'exprimer sur la potentielle contrariété du port du maque: "Non, ça va chou! Naturellement l'été c'est un plus embêtant avec la chaleur."

Quelque 50 agents (police et agents communaux) sont mobilisés pour assurer le bon déroulement du marché dominical (gestion du périmètre, distribution de gel hydro-alcoolique, etc.) Ils empêchent ceux qui ne portent pas de masque de pénétrer dans le périmètre. Si une personne sans masque devait s'y retrouver, un procès-verbal pourrait être dressé, à charge pour la justice de poursuivre le contrevenant en fonction de l'attitude qu'il adoptera. Vu l'urgence, le règlement sur les sanctions administratives communales (SAC) n'a toutefois pas encore pu être modifié pour pouvoir en infliger dans l'immédiat. Environ 200 ambulants sont présents au marché de la Batte en cette période, pour quelque 300 en temps ordinaire.