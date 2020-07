Manifestation mardi de l'organisation patriotique Belgische Unie - Union Belge

(Belga) Le mouvement unitariste Belgische Unie - Union Belge (BUB) appelle à manifester mardi, jour de fête nationale. Il espère rassembler quelque 300 personnes au Mont des Arts à Bruxelles afin de soutenir l'unité de la Belgique et profitera aussi de l'occasion pour critiquer la manière dont les responsables politiques ont géré la crise du coronavirus.

"Les Belges ne peuvent rester les bras croisés face à la propagande antibelge, l'autoflagellation à propos de notre ancienne colonie du Congo belge, les injures à l'adresse de notre Maison royale, le délitement de l'unité nationale, les graves problèmes de communication entre les différents niveaux de pouvoir de la Belgique fédérale particulièrement mis au jour lors de la crise du coronavirus, l'état lamentable des finances publiques de la Belgique et le dédain de la particratie à l'égard de la volonté des Belges", affirme le mouvement. La rassemblement est prévu à 13h00 mardi au Mont des Arts. Il s'agira d'une manifestation statique et pacifique. "On vous invite à venir en famille, avec des amis et muni d'un drapeau belge", propose BUB. La police de Bruxelles précise que les organisateurs ont reçu le feu vert pour cette manifestation pour autant qu'elle respecte les mesures corona. (Belga)