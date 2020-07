Disparition à Tournai: pouvez-vous aider la police à retrouver Jean-Claude?

Le samedi 18 juillet 2020 vers 18h30, Jean-Claude REMY, un homme âgé de 60 ans, a été vu pour la dernière fois à son domicile situé rue du Château à Tournai. Depuis, il ne s’est plus manifesté.

Jean-Claude mesure 1m75 et est de corpulence normale. Il a les cheveux ondulés et grisonnants et une barbe naissante. Il a les yeux foncés et est édenté.

Au moment de sa disparition, il portait un gilet bleu, un bermuda gris et des baskets noires.

Cette personne peut paraître confuse et a besoin de soins médicaux.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300.

Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu