Une femme abat les talibans responsables de la mort de ses parents en Afghanistan

Une jeune Afghane a abattu deux talibans après que ses parents ont été tués lors d'un raid mené à son domicile par des membres du groupe islamiste, ont indiqué les autorités locales dimanche. Des combattants talibans ont pénétré dans la maison habitée par la famille dans le district de Tewara. Ils ont obligé le père à sortir, puis l'ont abattu avant de tirer également sur la mère, ont précisé des conseillers régionaux. La jeune femme a alors saisi une arme et a ouvert le feu sur les talibans, en tuant deux. Un troisième a été blessé. L'un des tués était un agent de renseignements taliban, ont précisé les conseillers. D'autres habitants sont ensuite arrivés pour aider la jeune femme et les talibans ont fui, ont-ils ajouté. La jeune femme et son frère, adolescent, ont déménagé dans un endroit plus sûr. Selon la Commission afghane indépendante pour les droits humains (AIHRC), 1.213 civils ont été tués et 1.744 autres blessés au cours de 880 incidents dans tout le pays lors du premier semestre 2020.