Le Centre de crise reprend ses conférences de presse sur la situation épidémiologique

(Belga) Le Centre de crise reprend ses conférences de presse trois fois par semaine sur l'évolution de l'épidémie de Covid-19 en Belgique. La première se tiendra ce lundi à 12h00 en présence physique de journalistes, a-t-on appris en matinée. L'Institut de santé publique Sciensano y donnera davantage d'informations sur la situation actuelle.

Alors que les cas de contamination par le nouveau coronavirus augmentent, le Comité de concertation, qui réunit les gouvernements fédéral, des Communautés et des Régions, a demandé dimanche à ce que les points presse relatifs à la situation épidémiologique reprennent de sorte à informer la population de son évolution. Le Centre de crise organisera à nouveau trois conférences de presse par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi, a précisé son porte-parole Yves Stevens à l'agence Belga. Outre l'évolution des cas d'infection, il y sera également question des données relatives au traçage. Ce lundi, l'accueil des journalistes au Centre de presse international (Résidence Palace) se fera à partir de 11h30. Ils auront la possibilité d'assister physiquement à la conférence de presse et de poser leurs questions après celle-ci lors d'interviews individuelles, indique le Centre de crise dans un communiqué. Le point presse peut également être suivi en ligne sur le site web: https://news.belgium.be/fr/corona (Belga)