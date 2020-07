Le Roi appelle à la formation d'un gouvernement pour préparer la relance

(Belga) Le Roi a appelé lundi à la constitution d'un gouvernement "résolu et stable". Il a placé l'entièreté de son discours prononcé à l'occasion de la Fête nationale sous le signe de la crise du coronavirus en évoquant entre autres les souffrance endurées, le rôle de l'État et la nécessité de la relance.

"Il y a des moments où l'histoire n'attend pas. Pour réussir le gigantesque défi de la relance, chacun de nous est indispensable. Pour mobiliser toutes nos forces, nous avons besoin d'une trajectoire clairement définie. Le pays tout entier réclame maintenant un gouvernement résolu et stable. Ne le décevons pas. Nous ne réussirons qu'en dépassant nos propres horizons et en montrant courage et audace", a-t-il déclaré. (Belga)