Des chercheurs de la VUB conçoivent un costume pour Manneken-Pis

(Belga) Des chercheurs du département de mathématiques de la Vrije Universiteit Brussel (VUB) ont conçu un costume de mathématiques pour le Manneken-Pis. Ils veulent ainsi attirer l'attention sur les maths en tant que domaine d'étude.

Les initiateurs se sont inspirés du mathématicien grec Pythagore pour la conception du costume. Il se compose d'une robe blanc et violet, couleur de la Faculté des sciences de la VUB, et d'un turban, lequel fait référence aux voyages de Pythagore à Babylone. De plus, les mathématiciens ont également réalisé un accessoire qui illustre le théorème de Pythagore. "Manneken-Pis a plus d'un millier de costumes différents qui se réfèrent aux thèmes les plus divers. Mais pas un seul sur les mathématiques, qui occupent pourtant une place importante dans notre vie quotidienne", explique Ann Kiefer, chercheuse post-doctorante et une des initiatrices de l'idée. Le nouveau costume sera en principe inauguré le 13 mars prochain à l'occasion de la journée de Pi, qui a lieu le 14 mars. (Belga)