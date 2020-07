Amber Heard dit avoir eu peur que Johnny Depp ne la tue

L'actrice américaine Amber Heard a affirmé avoir eu peur que son ex-époux Johnny Depp ne la tue, dans un témoignage examiné lundi à Londres lors du procès intenté par la star de "Pirate des Caraïbes" au tabloïd The Sun.

Citée comme témoin par la défense du journal britannique, que Johnny Depp poursuit en diffamation pour l'avoir qualifié en avril 2018 de mari violent, l'actrice de 34 ans a accusé son ex-conjoint de lui avoir fait subir agressions verbales et physiques, menaces et intimidations.

Lors de ce procès, entré dans sa troisième - et normalement dernière- semaine devant la Haute Cour de Londres, le tabloïd britannique invoque pour sa défense 14 incidents où Johnny Depp se serait montré violent envers son épouse. L'acteur de 57 ans conteste vigoureusement ces accusations, et affirme que c'était elle qui était violente envers lui.

Certains de ces épisodes étaient "si graves que j'avais peur qu'il me tue, que ce soit intentionnellement ou en perdant le contrôle", "en allant trop loin", a pour sa part affirmé Amber Heard dans son témoignage écrit.

Le couple avait divorcé en 2017 après 15 mois d'un mariage orageux. Dans la procédure de divorce, Amber Heard avait retiré sa plainte pour violences et Johnny Depp lui avait versé sept millions de dollars (6,11 millions d'euros), que l'actrice avait reversés à des associations.

Questionnée par l'avocate de l'acteur, Eleanor Laws, Amber Heard a confirmé qu'elle subissait des violences physiques régulières et répétées de la part de l'acteur.

"Il a explicitement menacé de me tuer de nombreuses fois, en particulier à la fin de notre relation", affirme-t-elle dans son témoignage écrit.

-"Prise en otage" -

Elle a par exemple évoqué une dispute survenue en 2015 "dans une chambre d'hôtel à Tokyo" au sujet d'un potentiel accord pré-nuptial, "au cours de laquelle Johnny a fini par s'asseoir sur mon dos et m'a frappée à l'arrière de la tête".

Au cours de cette dispute, "il a dit qu'il ne voulait pas ça, qu'il me faisait confiance et que, comme il me le disait souvent, la seule façon de sortir (de ce mariage) serait la mort", a ajouté l'actrice de 34 ans.

Elle a aussi estimée avoir été "prise en otage pendant trois jours", alors qu'elle était venue rendre visite à l'acteur en Australie, pendant une pause sur le tournage de "Pirates de Caraïbes".

Dans une "maison isolée à 20 minutes de toute aide", Mme Heard dit avoir été piégée, "sans pouvoir partir", avec "une personne violente et maniaco-dépressive, souffrant de troubles bipolaires et de psychoses induites par la drogue", que Johnny Depp aurait consommée - avec l'alcool- "plusieurs fois par jour".

"C'est la pire chose que j'ai jamais vécue. J'ai été blessée aux nez et aux lèvres, j'avais des coupures sur les bras", a affirmé l'actrice d'"Aquaman" et "The Danish Girl", ajoutant que M. Depp, en proie à des "hallucinations paranoïaques", avait aussi uriné devant d'autres personnes et caché de la viande crue dans une armoire.

Selon elle, il faisait porter la responsabilité de ses actes à ce qu'il appelait "le monstre", "plutôt qu'à lui-même". "Il en parlait comme si c'était une autre personne ou une autre personnalité et pas lui qui faisait toutes ces choses", dit-elle dans son témoignage écrit, où elle accuse Johnny Depp de se victimiser.

Elle raconte que l'entourage de Johnny Depp essayait de la convaincre de "rester ou revenir" après ces "épisodes de violence". Elle est restée, dit-elle, dans l'espoir d'aider l'acteur à se défaire de ses addictions.