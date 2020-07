Un immeuble inhabitable à Forest après un incendie: cinq personnes intoxiquées

Les pompiers de Bruxelles sont intervenus lundi soir vers 19h00 rue André Baillon à Forest pour un incendie au premier étage d'un immeuble. Cinq habitants ont été intoxiqués par la fumée et ont dû être évacués vers l'hôpital.



"La centrale d'urgence 112 a été contactée par des dizaines de riverains pour signaler un feu d'appartement dans un bâtiment de deux étages à Forest, rue André Baillon", a expliqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "Un incendie pleinement développé faisait rage au premier étage. Les habitants avaient déjà évacué l'immeuble et la police de la zone Bruxelles-Midi avait instauré un périmètre de sécurité pour faciliter le travail des services de secours. Le trafic des trams a également été interrompu", a-t-il poursuivi. "L'occupant du deuxième étage et la famille de quatre personnes du premier étage étaient intoxiqués par la fumée et ont été évacués vers l'hôpital Molière et l'hôpital Sainte-Elisabeth. Leur état n'est pas inquiétant. L'appartement du premier étage est complètement sinistré. L'origine du feu reste à déterminer mais la cause est accidentelle", a encore déclaré Walter Derieuw.

Par ailleurs, tout l'immeuble est actuellement inhabitable mais les pompiers ont fait en sorte de limiter les dégâts des eaux dans le commerce situé au rez-de-chaussée, notamment en le recouvrant de bâches.