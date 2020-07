Une opération encore en cours contre la 'Ndrangheta en Suisse et en Italie

(Belga) Une opération anti-mafia s'est déroulée mardi en Suisse et en Italie, au petit matin, menée par la Guardia di Finanza et les autorités helvétiques. 75 personnes soupçonnées d'appartenir à des clans de la 'Ndrangheta ont été arrêtées et 169 millions d'euros de biens saisis.

Ces personnes sont notamment accusées d'association mafieuse, blanchiment d'argent, trafic de drogue au niveau international et corruption, rapporte l'agence d'information italienne ansa. L'opération coup de poing était en partie encore en cours mardi matin, a précisé à l'agence suisse Keystone-ATS l'Office fédéral de la police. On attend davantage d'informations en matinée. (Belga)