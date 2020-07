Le Te Deum s'est déroulé en comité restreint en la cathédrale des Saints Michel-et-Gudule

(Belga) Le traditionnel Te Deum du 21 juillet, jour de la fête nationale belge, s'est déroulé mardi en la cathédrale des Saints Michel-et-Gudule, en présence de la famille royale et de certains représentants politiques, avec distance de sécurité à l'intérieur et sans public à l'extérieur. Les personnalités présentes étaient également toutes munies d'un masque buccal.

Le Roi, en tenue d'apparat militaire, la Reine et leurs quatre enfants - les princes Gabriel et Emmanuel et les princesses Elisabeth et Eléonore - ont assisté mardi matin à 10h00 au traditionnel Te Deum. En raison des mesures en vigueur pour ralentir la propagation du coronavirus, la célébration s'est tenue dans des conditions très différentes cette année. Une centaine d'invités seulement étaient présents dans la cathédrale, à une distance d'un mètre cinquante les uns des autres, parmi lesquels notamment la famille royale et la Première ministre Sophie Wilmès. Trois minutes de silence ont été observées avant la cérémonie, en mémoire des victimes de la pandémie qui a fait près de 9.800 décès en Belgique depuis mars dernier. (Belga)