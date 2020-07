Annie, résidente d'une maison de repos à Morlanwelz, se prépare à la visite de la famille royale: "Je ne l'oublierai pas de sitôt"

Ce soir, la famille royale est attendue à La Maison de Mariemont, à Morlanwelz. Il s'agit d'une maison de repos et de soin et d'un centre de convalescence. Une fois encore, les souverains veulent mettre le personnel soignant en avant. Une attention qui les touche particulièrement.

C'est une visite qu'ils attendent avec impatience. Un 21 juillet hors du commun pour ces résidents qui, ce soir, vont se joindre au Roi pour remercier leur personnel soignant. "C'est vraiment quelque chose de merveilleux parce que franchement, ils ont été formidables avec moi malgré mon chagrin", confie Annie, résidente. "Il n'y a pas que le roi qui doit de leur rendre hommage, ajoute Jenny, résidente. Tout le monde ! Et les familles, je ne sais pas si elles s'en rendent compte, mais nous avons été très bien soignés par rapport aux circonstances."

En marge de ces festivités modifiées, il y aura donc une visite royale dans ses murs et du soutien aussi pour les résidents. "Je crois que ça va me faire vraiment quelque chose que je n'oublierai pas de sitôt", confie Annie.

Aucun cas positif au Covid-19

Dans cette maison de repos, il y a 350 personnes encadrées au mieux depuis le début de la crise. Ici, aucun cas positif n'a été recensé. C'est le fruit d'un confinement strict réalisé avec un peu d'avance et de contrôles très réguliers. "C'est vraiment un travail d'équipe qu'on a réalisé ici, explique Jean-Philippe Blicq, infirmier responsable pour La Maison de Mariermont. Des réunions tous les matins, des observations, des prises de paramètres... Ce qui a fait notre réussite." "On est là pour pour aider les gens, soigner les personnes. Moi, je suis infirmière. En période Covid ou pas, on fait notre devoir", ajoute Nathalie, infirmière.

Ce soir, cette visite symbolisera aussi le soutien de la famille royale envers les responsables des maisons de repos à l'heure où les questions se posent par rapport à l'avenir. "On a l'impression qu'il y a des rebonds, explique Valery Gobelet, directeur de La Maison de Mariemont. Nous, on est toujours coincés entre protéger nos résidents, protéger notre personnel mais également leur permettre de récupérer une vie sociale la plus normale possible et avec les contacts avec les familles."

Durant quelques minutes ce soir, en évoquant par exemple quelques souvenirs royaux, les résidents de cette maison de repos prendront un peu de recul par rapport à cette drôle de période traversée.