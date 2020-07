Les Belges nombreux à profiter du long week-end à la Côte

(Belga) Le secteur touristique de la Côte a le sourire: nombreux ont été les vacanciers d'un week-end à faire le pont au littoral, a indiqué mardi l'office de tourisme provincial Westtoer. Les mesures liées au coronavirus ont été bien suivies dans l'ensemble.

Près de 1,1 million de nuitées ont été enregistrées au total. Les hôtels ont recensé 18% de réservations supplémentaires par rapport à la semaine passée, tandis que 446.000 touristes d'un jour ont mis le cap sur la mer du Nord pour le week-end de la fête nationale. Malgré une météo plus nuageuse, dimanche a été le jour le plus fréquenté, avec 133.000 touristes d'un jour. Westtoer s'attend à une affluence de 12.000 personnes ce mardi, jour de fête nationale. Les communes côtières ont adopté certains mécanismes pour gérer l'affluence en ces temps de coronavirus, comme à Ostende où un système de réservation a été mis en place pour trois plages particulièrement populaires. "Il n'y a pas eu de surprise et les vacanciers ont bien suivi les mesures. La répartition géographique et dans le temps est importante", explique le directeur général de Westtoer. "Le week-end prolongé est déjà un coup de pouce pour le secteur du tourisme à la mer." Le baromètre de fréquentation mis en ligne par Westtoer a déjà été consulté quelque 865.000 fois. Il permet aux vacanciers d'éviter les zones d'affluence. Ce week-end comme le week-end dernier, la carte du baromètre était majoritairement verte, ce qui signifie que la situation était "calme" et "agréable". Les centres de La Panne, Coxyde, Le Coq, Blankenberg et Knokke étaient, eux, classés jaune pour "animé".