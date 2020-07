Elio Di Rupo après le nouveau comité de concertation: "Les prochaines mesures seront plus ciblées"

La Belgique enregistre en moyenne 175,1 nouvelles contaminations par le coronavirus chaque jour, soit une augmentation de 79% au cours de la période du 11 au 17 juillet, relève mardi l'Institut de santé publique Sciensano.

En raison de ces chiffres inquiétants, un comité de concertation s'est réuni au Palais d'Egmont, à Bruxelles. Une réunion qui avait pour but de préparer le Conseil national de sécurité de jeudi. Un renforcement des mesures, sous doute locales, devrait avoir lieu pour éviter la propagation du virus à grande échelle.

La phase 5 du processus de déconfinement ne peut être lancée actuellement, a par ailleurs annoncé mardi la ministre fédérale de la Santé publique Maggie De Block, mardi en début de soirée, à l'issue de la réunion du comité de concertation. "Il y aura des renforcements (des mesures, au lieu d'un allègement), a-t-elle précisé à la presse à sa sortie de la réunion au Palais d'Egmont.

Une approche "plutôt micro-locale"

Vers quoi se dirige-t-on ? Les bourgmestres des communes seront davantage impliqués, a pour sa part précisé le ministre-président wallon, Elio Di Rupo (PS). "Aujourd’hui, c’était la préparation du conseil de sécurité de jeudi. On n’a pas pris de décision mais on a évoqué toutes les questions, et l’articulation du rôle des bourgmestres que nous devons soutenir", a-t-il déclaré à notre micro. "Va-t-on vers un ciblage des mesures ? L’approche est plutôt microlocale dans la mesure du possible à ce stade. Ce sera beaucoup plus ciblé avec un respect strict des mesures que nous avons déjà prises, et qui ne sont pas respectées à certains endroits."

Elio Di Rupo a ainsi évoqué des "relâchements" face aux mesures de distanciation sociale préconisés par les autorités dans certains endroits, comme aux abords de certains cafés ou dans les villes touristiques wallonnes. "Les bourgmestres font ce qu'ils peuvent et donc on doit les aider à prendre les décisions les plus appropriées", a ajouté le ministre-président en annonçant "un renforcement et des contrôles et des sanctions" par le CNS de jeudi.

La nécessité du "contrôle social"

Trente-cinq pour cent des nouveaux cas recensés en Belgique l'ont été dans la Métropole anversoise, a-t-on souligné de source gouvernementale. D'autres villages et communautés sont aussi concernées par cette hausse des nouvelles contaminations, a toutefois souligné Mme De Block, en insistant sur la nécessité du "contrôle social".

Selon les chiffres publiés mardi par l'Institut de santé publique Sciensano, la Belgique enregistre en moyenne 175,1 nouvelles contaminations par le coronavirus chaque jour, soit une augmentation de 79% au cours de la période du 11 au 17 juillet par rapport aux sept jours précédents. L'augmentation est observée dans toutes les provinces, à l'exception du Brabant wallon. Durant cette période, 1.226 nouveaux cas confirmés ont été rapportés. Vingt patients sont décédés du Covid-19 durant la semaine. En moyenne, 2,9 personnes perdent la vie chaque jour en Belgique à cause de cette maladie. Ce chiffre, calculé entre le 11 et le 17 juillet, est en hausse de 82% par rapport à la période précédente. Depuis la mi-mars, 9.805 décès ont été attribués au coronavirus.