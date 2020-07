Les marchés européens saluent timidement le plan de relance des 27

(Belga) Les Bourses européennes ont progressé légèrement mardi, prenant acte d'un accord sur un plan de soutien massif à l'économie européenne qui était anticipé par les investisseurs.

L'indice phare de Francfort en a profité pour dépasser son niveau d'avant la pandémie de Covid-19, le Dax gagnant 0,96% sur sa séance du jour et affichant ainsi une hausse de 0,05% depuis le début de l'année. Les autres places ont été plus mesurées, Milan montant de 0,49%, Paris et Madrid de 0,22%, tandis que Londres avançait de 0,13%. Wall Street était plus contrastée: à 18H30, le Dow Jones progressait de 1,13% et l'indice élargi S&P 500 de 0,44%, alors que le Nasdaq cédait 0,44%. Au terme d'un sommet marathon, les dirigeants européens sont parvenus mardi à un accord historique destiné à soutenir leurs économies. Ce plan est fondé pour la première fois sur une dette commune. Quelque 390 milliards de subventions pourront être allouées aux États les plus frappés par la pandémie. Outre ces subventions, 360 milliards d'euros seront disponibles pour des prêts, remboursables par le pays demandeur. "L'accord est une condition nécessaire pour que les marchés continuent à se reprendre mais il n'est pas suffisant", juge auprès de l'AFP Alexandre Neuvy, responsable de la gestion privée chez Amplegest. Sur le marché de la dette, les taux à dix ans sont restés stables au lendemain d'une baisse de ceux de l'Italie et l'Espagne, considérés comme deux des pays les plus fragiles de la zone euro. Au niveau sanitaire, "les marchés s'habituent au fait de savoir que la pandémie persiste aux Etats-Unis et qu'elle n'est pas sous contrôle", commente M. Neuvy. Plus de 60.000 nouveaux cas de contamination au coronavirus en l'espace de 24 heures ont été recensés aux Etats-Unis pour le septième jour consécutif, avec une flambée particulièrement importante en Floride. Sur le plan des valeurs, en Allemagne, Deutsche Bank a perdu 4,27%. Les résultats du deuxième trimestre 2020 de la première banque allemande, attendus le 29 juillet, seront "légèrement au-dessus" des attentes du consensus des experts financiers, a prévenu l'entreprise. A Londres, les valeurs du tourisme profitaient de l'optimisme du marché à propos d'un possible vaccin. Le groupe aérien IAG a gagné 2,94% et Whitbread 3,73%. A Paris, Airbus a gagné 3,56%. (Belga)