Nouvelle étape vers la certification du Boeing 737 MAX

Le Boeing 737 MAX s'est rapproché mardi de son retour dans le ciel, le régulateur américain de l'aviation (FAA) ayant annoncé qu'il accepterait bientôt les commentaires du public sur une proposition visant à autoriser à nouveau l'appareil, cloué au sol depuis mars 2019, à voler.

L'avion a terminé début juillet une série de vols de certification, étape cruciale dans sa remise en service dans la mesure où les autorités de l'aviation civile ne peuvent approuver la version modifiée de l'appareil qu'après avoir scruté son comportement dans les airs. L'agence prévoit désormais de publier "dans un futur proche" une notice portant sur la "navigabilité" de l'appareil, selon un communiqué publié mardi. "Conformément à notre engagement à rester transparent, (cette notice) accordera 45 jours au public pour commenter les modifications de conception et des procédures d'équipage proposées pour atténuer les problèmes de sécurité identifiés lors des enquêtes qui ont suivi les accidents de Lion Air et d'Ethiopian Airlines", ajoute la FAA. Le 737 MAX est interdit de vol depuis le 13 mars 2019 après l'accident d'un modèle de la compagnie Ethiopian Airlines ayant fait 157 morts. Cette tragédie survenait quelques mois seulement après la catastrophe d'un MAX de Lion Air, qui a coûté la vie à 189 personnes. La FAA donnera ou non son feu vert au 737 MAX pour qu'il puisse reprendre les airs. L'agence, qui a elle-même été mise en cause au cours des enquêtes lancées après les accidents, assure "continuer à suivre un processus de certification robuste". Si la publication de la notice représente une "étape importante" selon elle, il reste "plusieurs étapes clés" à franchir. La FAA refuse de "spéculer" sur la date à laquelle elle pourrait donner son accord et affirme qu'elle "prendra le temps qu'il faut pour examiner de près le travail de Boeing". Elle "ne lèvera l'interdiction de vol que quand les experts sécurité de la FAA seront certains que l'avion remplit les critères de certification", affirme-t-elle. Depuis des mois, Boeing peine à remettre en service son moyen-courrier, dont les ventes constituaient avant cette crise sa principale source de revenus.