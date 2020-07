Le contrôle douanier vers le Etats-Unis facilité à Brussels Airport

(Belga) La Belgique a conclu la semaine dernière un accord avec les autorités américaines autour d'un système destiné à faciliter les contrôles douaniers des voyageurs à destination des Etats-Unis, a annoncé mercredi matin sur Radio 1 et La Première le ministre des Finances, Alexander De Croo. Trente douaniers américains opéreront dans ce cadre à l'aéroport de Bruxelles.

Ce système de "preclearance" permettra aux voyageurs de déjà faire contrôler leurs passeports et formulaires officiels pour le service d'immigration, directement en Belgique et non plus à l'arrivée sur le sol américain. Ce dispositif va renforcer l'attrait du Brussels Airport, selon M. De Croo. "Les vols américains alimentent le réseau africain, l'un des atouts de Brussels Airlines", a-t-il déclaré tout en s'expliquant sur le plan de sauvetage accordé à la compagnie aérienne belge. Selon le ministre, cette procédure de "preclearance" existe, en Europe, uniquement en Irlande. (Belga)