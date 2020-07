Les Tokyoïtes invités à rester chez eux dans les prochains jours

(Belga) La gouverneure de Tokyo a appelé mercredi ses administrés à rester chez eux à la veille d'un long week-end au Japon, alors que le nombre de nouveaux cas quotidiens de coronavirus est en nette augmentation dans la capitale nippone.

La métropole est à son niveau d'alerte maximum, et les experts mettent en garde sur le fait que les infections au Covid-19 semblent se propager rapidement et largement. Les nouveaux cas touchent non seulement des jeunes adultes mais aussi les catégories de population plus âgées, a prévenu Yuriko Koike. "Je demande (aux habitants de Tokyo, NDLR) d'éviter autant que possible les sorties, en particulier les seniors et les personnes dont la santé est déjà fragile", a-t-elle annoncé juste avant un week-end de quatre jours au Japon en raison de deux jours fériés d'affilée, jeudi et vendredi. Tokyo a enregistré un record absolu de 293 nouveaux cas quotidiens la semaine dernière, et la barre de 200 cas a été régulièrement franchie ces derniers jours. Mercredi, les autorités locales ont annoncé 238 nouveaux cas. Les nouvelles infections au coronavirus ont lieu dans des restaurants et des théâtres, et non plus seulement dans les quartiers de la vie nocturne comme c'était le cas ces dernières semaines. Des foyers ont aussi été signalés dans des entreprises et des écoles. Les nouveaux cas quotidiens ont aussi atteint un nombre record (120) mercredi à Osaka, la principale métropole de l'ouest du Japon. L'archipel nippon n'a recensé qu'un peu plus de 26.300 cas dont moins d'un millier de décès depuis que le Covid-19 a été identifié dans le pays pour la première fois mi-janvier. Même si l'ampleur de la pandémie au Japon est ainsi nettement inférieure à celle de nombreux autres pays, les experts nippons ont prévenu que le nombre de patients dans un état grave augmentait progressivement, et que le personnel médical était épuisé et démoralisé par les bas salaires. Devant la résurgence des infections à Tokyo, le gouvernement japonais a récemment exclu la région de la capitale d'un programme d'aides destinées à stimuler le tourisme intérieur au Japon cet été. Une très discrète célébration, sans le grand public, a été prévue jeudi pour marquer le compte à rebours d'un an jour pour jour avant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Tokyo, reportés à 2021 en raison de la pandémie. (Belga)