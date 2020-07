Tricherie anti-pollution: perquisitions chez Fiat et Iveco dans trois pays

(Belga) Des enquêteurs se sont rendus mercredi sur plusieurs sites des constructeurs de voitures et de poids lourds Fiat et Iveco, en Allemagne, en Italie et en Suisse, ont indiqué les autorités judiciaires de Francfort.

Plusieurs modèles Fiat, Alfa Romeo, Jeep et Iveco sont soupçonnés d'avoir été équipés de systèmes destinés à fausser le nombre d'émissions émises par les véhicules. Dix implantations ont été visitées par les enquêteurs, dans les Etats allemands de Bade-Wurtemberg et Hesse, dans le Piémont en Italie et en Thurgovie en Suisse. Un porte-parole de Fiat-Chrysler a confirmé ces interventions et a précisé que la société coopérait avec les autorités. (Belga)