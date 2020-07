Vols annulés: des organisations de consommateurs saisissent la Commission européenne

(Belga) L'organisation de consommateurs Test Achats, ainsi que le Bureau européen des unions de consommateurs (BEUC) ont porté plainte à la Commission européenne, contre des compagnies aériennes qui, à leurs yeux, ne respectent pas le droit des voyageurs, annonce Test Achats mercredi. L'obligation d'accepter un bon valoir au lieu d'un remboursement, le manque d'informations ou les informations fausses sur les sites de réservation en cas d'annulation sont les principales accusations.

La législation européenne oblige les compagnies aériennes à donner des informations sur les droits qu'ont les voyageurs en cas d'annulation des vols, et à rembourser le billet en cas de force majeure, comme une pandémie. Or, les compagnies aériennes, notamment Aegan, Air France, Easyjet, KLM, Norwegian, Ryanair, TAP et Transavia, ne respectent pas ces lois, note le BEUC. En outre, elles fournissent des informations incomplètes ou erronées, et ne proposent que des bons à valoir pour le vol annulé. Le BEUC, avec Test Achats et onze autres organisations de consommateurs, portent plainte devant la Commission européenne, pour qu'elle intervienne auprès de ces compagnies, et pour qu'une enquête approfondie sur les pratiques déloyales de tout le secteur soit effectuée. Ces organisations pour les droits des consommateurs signalent aussi les comportements des entreprises de l'aviation aux autorités nationales de la protection des consommateurs. De nombreuses compagnies sont en infraction, mais le dossier de plainte, au niveau européen, retient celles énumérées, ajoute Test Achats. Depuis le mois de mars et la mise en place de mesures de confinement, nombre de vols et de voyages ont été annulés. Depuis, un bras de fer est en cours entre les autorités nationales, européennes, les consommateurs, les compagnies aériennes et les organisations de consommateurs afin de trouver une solution. Test Achats, qui centralise les plaintes des consommateurs, a déjà reçu 2.500 formulaires environ. (Belga)