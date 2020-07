Dix-neuf nouveaux clusters de contaminations en Flandre la semaine dernière

(Belga) Dix-neuf nouveaux foyers de contaminations au Covid-19 ont été détectés la semaine dernière en Flandre, dont sept pour la seule province d'Anvers, a affirmé mercredi le ministre flamand du Bien-être, Wouter Beke, en commission du parlement flamand.

M. Beke (CD&V) était interrogé par des députés sp.a et Vlaams Belang sur le système de suivi des contacts ("contact tracing") des personnes potentiellement contaminées pour éviter la propagation du coronavirus, qui est une compétence des Régions. Le ministre a reconnu que des "lacunes" persistaient dans ce système mais a assuré que des améliorations rapides lui seraient apportées pour qu'il fonctionne "plus rapidement" et "mieux". Selon M. Beke, 19 nouveaux "clusters" ont été détectés au cours de la semaine écoulée en Flandre: quatre en Flandre occidentale, un en Flandre orientale, sept en province d'Anvers, cinq au Limbourg et deux en Brabant flamand. Il a évoqué des clusters dans "plusieurs communautés allochtones", citant les communautés juive, turque et marocaine, mais aussi trois foyers dans le secteur de l'horeca, deux dans des entreprises, quatre lors de réunions familiales et deux lors d'activités sportives. Le ministre a ajouté que les autorités locales avaient reçu des instructions pour faire face à la résurgence du virus au niveau local. Elles peuvent faire appel à des équipes mobiles d'assistance, a-t-il encore précisé. (Belga)