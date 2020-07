Kim Clijsters de retour sur le court avec les New York Empire

(Belga) Kim Clijsters a rejoué à la World Team Tennis après avoir été laissée deux jours au repos. La Limbourgeoise a joué trois matches mercredi dans ce tournoi exhibition joué par équipes à Sulphur Springs (Virginie occidentale), aux États-Unis.

Membre de l'équipe des New York Empire, Kim Clijsters était associée à l'Américain Jack Sock dans le double mixte, gagné 5-2 face à la paire américaine Coco Vandeweghe/Ryan Harrisson, représentant les San Diego Aviators. Associée à l'Allemande Sabine Lisicki, l'ancienne numéro un mondiale a ensuite perdu le double dames 5-2 face aux Américaines Coco Vandeweghe et Nicole Melichar. Kim Clijsters ne devait disputer que les doubles mais elle a aussi rejoué en simple. Elle a remplacé Sabine Lisicki dans le match contre l'Américaine Christina McHale, qui menait alors 3-1. La partie s'est terminée sur un score de 5-2 en faveur de McHale. La joueuse belge de 37 ans avait été laissée au repos lundi et mardi en raisons d'une légère blessure aux muscles abdominaux. New York s'est imposé 20-19 face à San Diego. New York Empire est 3e du classement. Les quatre premiers après 14 journées seront qualifés pour les play-offs. Kim Clijsters, 37 ans, effectue en 2020 un retour après 7 ans d'absence. Elle avait fait une première pause entre mai 2007 et août 2009, en raison de la naissance de son premier enfant, Jada. Elle a ensuite joué jusqu'en septembre 2012. Elle compte 41 titres, dont quatre en Grand Chelem (l'US Open 2005, 2009 et 2010 et l'Open d'Australie 2011). Elle a aussi occupé la place de N.1 mondiale durant vingt semaines au cours de quatre périodes différentes entre le 11 août 2003 et le 20 février 2011. Elle joue son 3e World Team Tennis, qui en est à sa 45e édition. En 2009, elle avait joué avec les Saint Louis Aces, et un an plus tard avec les New York Sportimes. Clijsters avait perdu ses deux premiers matchs officiels cette année avant l'interruption imposée par la pandémie de coronavirus. Battue au premier tour à Dubaï le 17 février par l'Espagnole Garbine Muguruza (WTA 15), elle s'est ensuite inclinée devant la Britannique Johanna Konta (WTA 16), de nouveau au 1er tour à Monterrey, le 4 mars. A la World Team Tennis, elle avait gagné ses cinq premiers matches en simple. (Belga)