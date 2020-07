Rugby: le Pro14 reprend le 21 août avec une formule adaptée, finale le 12 septembre

Le Pro14, championnat de rugby réunissant des équipes des trois pays celtes, d'Italie et d'Afrique du Sud, reprendra le 21 août après cinq mois d'arrêt en raison du coronavirus, pour terminer sa saison 2019-2020 en quatre week-ends, avec une finale le 12 septembre, a annoncé mercredi le directeur du tournoi.

"Grâce aux grands efforts de nos clubs et de nos fédérations, à la volonté des gouvernements et au soutien de nos diffuseurs, nous avons maintenant un calendrier des rencontres à venir", s'est félicité, dans un communiqué, David Jordan, le directeur du tournoi, où s'affrontent quatorze équipes venues d'Afrique du Sud, d’Écosse, d'Italie, d'Irlande et du Pays de Galles.

"Tous ceux qui rendent nos matches possibles ont dû s'adapter à une nouvelle façon de travailler avec les restrictions causées par la pandémie et la réponse de tous nos principaux acteurs a été très impressionnante", a ajouté le dirigeant.

Deux journées de la phase régulière, réduite à quinze journées, se joueront entre équipes d'un même pays, afin de limiter les problématiques liées aux transports internationaux et aux frontières en temps de pandémie, avant les demi-finales et la finale.

Les deux week-ends de phase régulière n'auront que des derbies au programme, les deux équipes italiennes (Trévise et Parme) et écossaises (Édimbourg et Glasgow) se rencontreront deux fois.

Aucune date n'a en revanche été fixée pour les derbies d'Afrique du Sud entre les Cheetahs et les Southern Kings. En raison des conditions actuelles de la pandémie Covid-19 dans le pays, les deux équipes n'ont été autorisées à reprendre l'entraînement sans contact que cette semaine.

Le dernier match de Pro14 avant l'interruption liée à la crise sanitaire s'est joué le 6 mars.

Dans la poule A, la province irlandaise du Leinster est en tête, tandis qu’Édimbourg domine la poule B.