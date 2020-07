Ski: un titre mondial pour les sauteuses sur le grand tremplin d'Oberstdorf

Une grande première est prévue le 3 mars 2021: des femmes s'élanceront sur le grand tremplin d'Oberstdorf (Allemagne) pour tenter de devenir championne du monde de saut à ski.

Ce concours de saut féminin sur grand tremplin sera une première dans le cadre des Championnats du monde de ski nordique (23 février-7 mars 2021), explique mercredi la Fédération internationale de ski (FIS) sur son site officiel.

La proposition de la Fédération norvégienne avait été acceptée à l'unanimité par le Conseil de la FIS en février 2020. Elle n'a pas pu être validée par le Congrès de la FIS prévu en mai dernier mais reporté en octobre à cause de la pandémie du Covid-19, donc la décision du Conseil reste valide.

Selon le président de la FIS, Gian Franco Kasper, "des épreuves féminines sur grand tremplin existent depuis plusieurs saisons en Coupe du monde. La première a justement eu lieu à Oberstdorf qui en a organisé quatre, avec beaucoup de succès. On ne pouvait pas attendre le prochain Congrès de la FIS pour valider le programme des Mondiaux".

Florian Stern, le patron de ces futurs Mondiaux de ski nordique à Oberstdorf, s'est dit "très heureux" de cette décision et considère comme "un grand honneur" que la première championne du monde de saut à ski sur grand tremplin soit couronnée à Oberstdorf.

"Ce sera un championnat inoubliable", a réagi la sauteuse allemande Katharina Althaus, en rappelant que l'ambiance "incroyable" qui règne autour du grand tremplin d'Oberstdorf. Elle considère que "c'est le bon moment pour avoir une championne du monde car le niveau de la Coupe du monde est désormais assez élevé".

Après l'ajout en 2019 aux Mondiaux de Seefeld d'une épreuve féminine par équipes, il y aura désormais un équilibre parfait entre hommes et femmes dans cette discipline, avec quatre épreuves pour chaque sexe: petit tremplin, grand tremplin, par équipes (hommes et femmes) et mixte.

En ajoutant les femmes engagées en combiné nordique (ski de fond et saut), il y aura donc 12 médailles d'or à aller chercher pour les spécialistes du ski nordique à Oberstdorf en mars 2021.

L'hiver prochain marquera le lancement de la première Coupe du monde de combiné nordique pour les femmes, avec en point d'orgue une épreuve individuelle (sur petit tremplin) au programme des Mondiaux d'Oberstdorf. La parité parfaite, objectif ultime des responsables du ski nordique, n'est donc plus très loin.