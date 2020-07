Les autorités soulignent l'"évolution positive" de la pandémie au Chili

(Belga) La pandémie de coronavirus évolue favorablement au Chili, où les autorités ont assoupli les restrictions concernant les personnes âgées, ont rapporté les médias locaux mercredi.

"Nous continuons à voir une évolution positive de la pandémie au Chili. Neuf régions ont vu leurs nouveaux cas diminuer au cours des sept dernières jours", a fait savoir Radio Cooperativa citant la sous-secrétaire d'Etat à la santé Paula Daza. Le ministère de la santé a déclaré que les personnes âgées de 75 ans et plus, qui ont été en quarantaine à l'échelle nationale depuis la mi-mai, seront autorisées à aller se promener une heure par jour ou trois jours par semaine, selon leur zone de résidence. La mesure entrera en vigueur samedi. Le Chili a confirmé mercredi un total de 336.402 infections et 8.722 décès. La pandémie continue de frapper durement l'Amérique latine, avec le Brésil, le Pérou et le Mexique qui figurent parmi les sept pays les plus touchés au monde, selon l'Université Johns Hopkins. (Belga)