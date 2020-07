Incendie à l'aéroport de Bierset, pas de blessé (Liege Airport)

(Belga) Un incendie "assez important" s'est déclaré à l'aéroport de Bierset, en province de Liège, dans le courant de la soirée mercredi vers 22h30 touchant le bâtiment B30, entre le terminal passager et la partie pétrolière de l'aéroport, a confirmé à Belga Christian Delcourt, communication manager de Liege Airport.

Les pompiers de l'aéroport et de Liège sont sur place. Il n'y a pas de blessé à déplorer et aucun avion n'est concerné par le départ de flammes. Le dégagement de fumée est toutefois important, a décrit M. Delcourt. Il précise que les avions qui devaient atterrir à l'aéroport en sont empêchés pour le moment, alors que plusieurs appareils cargos de la société TNT sont attendus en cours de nuit. Le bourgmestre faisant fonction de la commune de Grâce Hollogne, Manuel Dony, a été prévenu par la police dans la soirée qu'un incendie était en cours et s'est rendu sur place. Belga a contasté que l'incendie n'était pas encore maitrisé et relevé la présence d'une quinzaine de policiers et d'une trentaine de pompiers avec des autopompes vers minuit. Certains accès au site sont bloqués, ce qui a empêché la mobilité de nombreux travailleurs qui devaient opérer durant la nuit. (Belga)