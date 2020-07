Incendie à Liege Airport: le hangar touché sera détruit

(Belga) Le hangar touché par l'incendie qui s'ést déclaré mercredi soir à l'aéroport de Liège sera détruit, a indiqué le porte-parole de l'aéroport liégeois Christian Delcourt, lors d'un point presse jeudi matin. La cause du feu n'est toujours pas connue.

C'est le personnel qui revenait d'une maintenance d'un avion qui a donné l'alerte. Le hangar touché par l'incendie abritait uniquement du matériel comme des groupes électrogènes, des pneus d'avions et d'autres pièces de la petite aviation. Un avion qui se trouvait dans un hangar mitoyen n'a pas été touché et a pu être préservé. Le bâtiment, qui appartient à la Société Wallonne des Aéroports (SOWAER), était occupé par la compagnie américaine Western Global, et par la société Aéroservices, qui s'occupe de la maintenance de l'aéroport. Le porte-parole précise que sept avions ont été déroutés durant l'incendie vers Cologne, Paris, Bruxelles, mais quatre d'entre eux ont déjà pu regagner Liège. L'incendie s'est déclaré dans un hangar situé à côté du terminal passager et de 4.800 mètres cubes de kérosène prévus pour réapprovisionner les avions. Il n'y a pas eu de blessé. Le parc pétrolier situé juste à côté n'a subi aucun dégât. La cause de l'incendie n'est pas encore connue. Des experts se sont rendus sur les lieux vers 11h00. Le bâtiment sera détruit après expertise sur ordre des pompiers. Les pertes économiques ne sont pas encore connues. Les activités de l'aéroport ont pu reprendre normalement. (Belga)