La Bourse de Paris reste installée dans le vert (+0,44%)

La Bourse de Paris restait installée dans le vert jeudi à la mi-journée (+0,44%), ne se laissant pas submerger par la nouvelle poussée de fièvre entre la Chine et les États-Unis.

A 12H56 (10H56 GMT), l'indice CAC 40 prenait 22,57 points à 5.059,69 points. La veille, il avait fini en baisse de 1,32%.

La cote parisienne évolue en légère hausse depuis l'ouverture.

Wall Street se préparait aussi à démarrer dans le vert. Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average avançait de 0,38%, celui sur l'indice élargi S&P 500 de 0,36% et le Nasdaq, à forte coloration technologique, de 0,86%.

"Les marchés actions en Europe enregistrent des gains honorables alors que les relations entre la Chine et la États-Unis sont sous pression depuis 24H", a résumé David Madden, un analyste de CMC Markets.

Le marché boursier européen a été "un peu répercuté par le regain de tensions" hier, a également relevé Christopher Dembik, responsable de la recherche économique chez Saxo Banque, en jugeant toutefois que "cette nouvelle escalade dans les tensions n'est pas vraiment inquiétante mais comme elle intervient en plein été, cela crée un peu de volatilité".

Washington a ordonné mardi à Pékin de fermer son consulat à Houston, accusé d'être un "épicentre" de l'espionnage de la Chine aux Etats-Unis, franchissant un nouveau pallier dans l'escalade entre les deux grandes puissances. Les autorités chinoises ont aussitôt menacé de "représailles".

Les investisseurs suivaient par ailleurs la session plénière du Parlement européen dédiée au plan de relance et le budget à long terme alors que la situation reste très difficile sur le front sanitaire avec plus de 15 millions de cas du nouveau coronavirus, dont plus de la moitié aux Etats-Unis et en Amérique latine.

Le président du Conseil, Charles Michel, a défendu jeudi devant le Parlement européen l'accord conclu à 27 sur le plan de relance et le budget à long terme de l'UE, estimant qu'il s'agissait "d'un signal de confiance, de robustesse et de solidité".

Du côté des indicateurs, le climat des affaires en France a poursuivi son redressement en juillet et le moral des consommateurs allemands devrait de son côté encore s'améliorer nettement en août, selon le baromètre Gfk.

Aux Etats-Unis, les demandes hebdomadaires d'allocations chômage sont également attendues.

- Publicis au sommet -

Du côté des valeurs, la saison des résultats animait la cote, avec en particulier l'envolée de Publicis (+13,40% à 30,29 euros), propulsé par des résultats supérieurs aux attentes, même si le groupe publicitaire a publié un bénéfice net divisé par plus de deux, à cause de la pandémie.

Soitec gagnait 3,03% à 108,70 euros, le marché s'attachant au maintien de sa prévision d'une stabilité des ventes sur l'ensemble de l'exercice, malgré un chiffre d'affaires en recul de 4,9% sur le premier trimestre de son exercice décalé 2020-2021.

STMicroelectronics montait de 3,56% à 27,66 euros après des résultats supérieurs aux prévisions même si le fabricant de semi-conducteurs a publié un bénéfice net divisé quasiment par deux (-43,7%) au deuxième trimestre de son exercice, rattrapé par la crise.

Dassault Systèmes reculait de 2,35% à 156,15 euros, les investisseurs s'inquiétant d'une prévision de rentabilité légèrement revue à la baisse alors que le groupe a par ailleurs annoncé une croissance de son chiffre d'affaires de 11% au deuxième trimestre.

Le secteur automobile profitait à plein de la bonne orientation du marché, Renault en tête avec un bond de 6,82% à 25,54 euros. Peugeot prenait 2,45% à 15,07 euros, Valeo 3,26% à 23,75 euros et Faurecia 3,69% à 35,73 euros.

Seul Plastic Omnium était pénalisé (-1,66% à 19 euros) par son plongeon dans le rouge au premier semestre, lié à l'effondrement du marché automobile mondial.

Ubisoft bénéficiait (+4,17% à 72,92 euros) d'un premier trimestre de son exercice 2020-21 marqué par une progression de 17,6% de son chiffre d'affaires.