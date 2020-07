Conseil National de Sécurité: la phase 5 du déconfinement n'est pas activée, qu'est-ce que cela implique?

Le Conseil National de Sécurité a rassemblé ce matin nos autorités politiques fédérales et régionales pour apporter une réponse à la situation épidémiologique du coronavirus en Belgique. À l'issue de la réunion, la Première ministre a annoncé de nouvelles mesures.

Face à l'évolution de la situation épidémiologique, le Conseil National de Sécurité rassemblé ce matin a décidé de prendre de nouvelles mesures. La Première ministre Sophie Wilmès a d'abord annoncé que le plan de déconfinement n'allait pas suivre le calendrier initialement prévu : "La première décision que nous avons prises ce matin est de ne pas activer la phase 5 du déconfinement. Depuis le départ, nous avions annoncé que les étapes du déconfinement seraient intrinsèquement liées à l'état des lieux sanitaire dans notre pays".

Concrètement, cela signifie que la limite personnes admise lors d'événements publics reste inchangée. La Première ministre insiste sur ce point : "Nous n'augmenterons pas les limites maximum de personnes pour les réceptions, les événements avec public qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur".

La phase 5 devait également être marquée par la reprise de certains événements comme la tenue des foires et des salons. Cette possibilité est reportée. "Les foires et les salons ne pourront pas encore reprendre. Nous envisageons une reprise de leur activité pour le 1er septembre sous réserve d'un suivi de protocole très stricte et un port du masque obligatoire. Et bien sûr, cela dépendra également de l'évolution de la situation épidémiologique", précise la cheffe du gouvernement fédéral.