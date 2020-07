Etude Ipsos/Europ Assistance: 82% des Belges ont des projets de vacances cette année

(Belga) Selon une étude réalisée par Ipsos pour le Groupe Europ Assistance auprès de 11.001 personnes sur trois continents, dont 1.000 en Belgique, 82% des Belges déclarent partir en vacances cette année. Mais il ressort aussi logiquement de cette enquête que l'épidémie de coronavirus influence fortement les comportements des vacanciers, ainsi que leurs intentions de voyage.

La crainte principale des répondants belges est celle d'une résurgence de l'épidémie de Covid-19 lors de leur voyage (pour 34%). Par ailleurs, 72% des répondants belges avec un projet de voyage déclarent éviter certains pays particulièrement touchés, ainsi que les endroits fort fréquentés, tandis que 62% vont favoriser les endroits d'où ils peuvent facilement revenir. De plus, 54% éviteront les avions et aéroports. Cet été, la voiture semble d'ailleurs être le moyen de transport dans lequel le voyageur se sent le plus en sécurité (69% en 2020, 55% en 2019). Selon l'étude, si 23% des Belges avaient déjà réservé leurs vacances cet été, 14% prévoient de le faire prochainement. En outre, 23% ont l'intention de voyager en Belgique ou de pratiquer le "staycation" (contre 18% en été 2019), 64% en Europe (dont une majorité en France) et 8% espèrent pouvoir partir hors de l'Europe. Comparé aux années précédentes, les types de logements favorisés cet été sont eux aussi impactés par la crise. Les hôtels, fort fréquentés d'habitude, ne sont choisis que par 38% des vacanciers Belges cet été, contre 53% en 2019. Les vacances passées en famille et/ou avec des amis ne semblent plus être la formule privilégiée: seuls 18% des sondés prévoient ce type de vacances, contrairement aux résultats de 2019 (47%), ressort-il encore de cette analyse. La majorité partira avec sa bulle familiale. Le budget moyen que les ménages belges déclarent prévoir pour leur prochain voyage est également impacté par la crise et passe de 2.242 euros l'année passée à 1.788 euros cette année. Au-delà, néanmoins, de la moyenne européenne (1.604 euros). (Belga)