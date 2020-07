Namur: un coupable de vol avec violence condamné à une peine de travail

Le tribunal correctionnel de Namur a prononcé jeudi une peine de travail de 200 heures à l'encontre d'un homme poursuivi pour avoir participé à un vol avec violence et pour menaces, en compagnie de plusieurs mineurs.

Le 28 mai dernier, le prévenu et trois mineurs d'âge ont frappé un homme sur le halage en région namuroise, l'ont menacé avec un couteau et lui ont dérobé le contenu de son portefeuille. Le prévenu a depuis lors passé un mois en prison. Sans antécédent, il reconnaît les faits qui lui sont reprochés. Lors de l'audience du 9 juillet, le parquet parlait de "faits vomitifs" commis sur un jeune à peine majeur et réclamait une peine de 2 ans de prison.