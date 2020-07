Coronavirus: la pandémie regagne du terrain en France et en Espagne, des mesures locales sont prises

L'épidémie regagne aussi du terrain dans les pays qui sont traditionnellement visités par les Belges pendant les grandes vacances. Les chiffres des infections sont moindres qu'il y a trois mois mais ils augmentent. C'est le cas en Espagne ou en France où des mesures locales sont prises pour resserrer la vis.

À la Baule, dans l'ouest de la France, les touristes étrangers ne sont pas nombreux. Depuis lundi, partout en France, le masque est obligatoire à l'intérieur des lieux publics. Face à la recrudescence de l'épidémie, le maire pourrait, comme à La Rochelle, envisager le port du masque dans tous les lieux publics.

"Mon seul objectif, c'est de protéger la population. Donc, si nous devons avoir une situation qui ne fait que s'empirer, bien évidemment nous prendrons des mesures plus drastiques pour protéger l'ensemble des résidents de la Baule. Mais aujourd'hui nous savons que le port du masque est sans doute un des meilleurs moyens pour pouvoir éviter la contamination du virus", explique Franck Louvrier.



Si le littoral atlantique est espacé. En revanche sur les côtes méditerranéennes, les vacanciers sont bien plus nombreux comme le montre une vidéo envoyée ce matin par l'une de nos téléspectatrices.



Quelles sont les limites ? À Marseille, dans les centres commerciaux, le port du masque est respecté.







Mais sur ces escalators, les clients ne tiennent pas leurs distances. En Espagne, les chiffres de contamination ne se limitent plus à la Catalogne d'où nous viennent ces images de plages bondées. En vingt-quatre heures, le nombre de cas positifs a augmenté, surtout dans l'est de l'Espagne.





Ici à Benidorm d'où Michael nous envoie ce cliché...







... ou à Ténériffe, selon les photographies de Patricia, la situation est moins alarmante. La police municipale et la Guardia Civil patrouillent aussi sur les plages, veillent à limiter les rassemblements dans tous les endroits publics.