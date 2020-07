En Suède, des chevaliers médiévaux pour faire respecter la distanciation sociale

Une croisade contre le Covid-19: des cavaliers déguisés en chevaliers médiévaux ont été enrôlés par les autorités d'une île suédoise pour faire respecter la distanciation sociale aux touristes.

Revêtus de leur armure complète digne du XIIe siècle et portant une bannière sur laquelle est écrit "Ensemble nous prenons nos responsabilités", huit chevaliers vont veiller au respect des gestes barrières cet été par les touristes visitant l'île de Gotland, dans la Baltique.

"Nous avons trois messages: gardez vos distances, lavez-vous les mains régulièrement et restez chez vous si vous ne vous sentez pas bien", a expliqué à l'AFP Lennart Borg, à l'origine de l'initiative, se félicitant que ses "soldats" attirent beaucoup l'attention, notamment quand ils sont sur leur cheval.

Les cavaliers, qui sont défrayés, travaillent pour la société de reconstitution Torneamentum, qui organise habituellement des tournois de joute chaque été. Or cette année, le tournoi a dû être annulé suite à la pandémie de coronavirus.

Les chevaliers ont fait leur première incursion lundi sur le port de l'île pour souhaiter la bienvenue aux touristes, arrivés en bateau.

Durant les prochaines semaines, ces chevaliers seront attendus à la plage, au centre-ville et à tout autre endroit où le risque de rassemblement est élevé.

Située dans le sud-est de la Suède, au milieu de la mer Baltique, Gotland est une destination estivale prisée. En 2018, l'île de 58.700 habitants a accueilli un total de 950.000 visiteurs et cette année, à la suite des fermetures des frontières et autres restrictions de voyage pour cause de Covid-19, les Suédois affluent.

Sur la plus grande ville du Gotland, Visby, plane déjà une ambiance médiévale: la cité, membre de la Ligue hanséatique, est encerclée par un mur construit entre le XIIIe et XIVe siècle.