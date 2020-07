Un jeune a voulu organiser un rassemblement à Bruxelles "pour casser" lors de la fête nationale... mais personne n'est venu: il a été placé en IPPJ

Le mineur arrêté mardi par la police de Bruxelles-Capitale/Ixelles pour avoir appelé à l'émeute a été placé par un juge de la jeunesse dans une Institution Publique de Protection de la Jeunesse (IPPJ), en régime fermé, selon le parquet de Bruxelles jeudi. Le jeune homme, âgé 16 ans, déjà connu des services de police et de justice, avait fait un appel à rassemblement au Mont des Arts à Bruxelles, mais personne ne s'était présenté.

La police de la zone Bruxelles-Capitale/Ixelles avait été particulièrement vigilante mardi 21 juillet, jour de la fête nationale, à la suite de divers appels à rassemblements qui circulaient sur les réseaux sociaux, incitant à s'en prendre à la police et à détruire du mobilier urbain et des véhicules. Un message vidéo a notamment encouragé à se rassembler au Mont des Arts à Bruxelles, en vêtements noirs et avec masque. Il précisait que toutes les armes étaient "bienvenues" pour casser, sauf les armes à feu. Personne ne s'est présenté au rendez-vous, mais la police a arrêté un mineur qui avait lancé cet appel à l'émeute, destiné à protester contre l'arrestation à Anvers de l'Algérien Abderrahman "Akram" Kadri. Cet homme, qui était sous l'influence de drogue, a fait un arrêt cardiaque au cours de son arrestation. Il est décédé quelques jours plus tard à l'hôpital.