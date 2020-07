Une famille de Belges égarée et piégée par le mauvais temps dans la montagne en Espagne

Les secouristes sont parvenus à la retrouver.

Épuisée et frigorifiée, cette famille belge égarée dans la montagne en Espagne doit son salut à la ténacité des secours espagnols. Après une première tentative en hélicoptère, les secours ont dû abandonner le sauvetage. Une équipe a gravi alors ces montagnes à pied pour retrouver le couple de quinquagénaires et leurs deux adolescents. Juan José Alvarez, habitant de Sotres au pied de la montagne, a tout vu: "Ils ont pris le risque d’aller en hélicoptère, aux alentours de 19 heures, vers l’endroit où la famille était perdue. Mais les secours se sont retrouvés dans une énorme tempête, avec des éclairs, du vent et de la grêle. Ils n’ont pas pu continuer, ils ont eu de gros problèmes", raconte-t-il.

Les Belges secourus tentaient de rejoindre une auberge pour y passer la nuit. Ils se sont finalement perdus dans la vallée de Las Monedas. Bloqués dans une tempête, à bout de force et à court de vêtements chauds, ils ont réussi à alerter les secours. "C’était un temps à rester chez soi. C’était horrible, le vent, la forte pluie, et les éclairs. J’ai essayé de faciliter le travail des secours. Je leur ai servi du café. Puis, je les ai conduits vers le chemin qui mène là-haut. Jusqu’à ces gens, ces francophones perdus, qui devaient passer un sale moment", relate l'habitant. Une fois les secours arrivés par ce chemin, la famille a passé la nuit là-haut, sous des couvertures thermiques.

"Vous voyez ce pic là-bas derrière ? Eh bien, à gauche, mais un peu plus haut. C’est là qu’était cette famille. A 2000 mètres, à peu près", montre l'homme.

La famille a été évacuée le lendemain.

L’endroit est notamment connu pour ses caves préhistoriques. Gravir ces paysages de montagne nécessite habituellement d’avoir un guide.