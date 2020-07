Les Belges qui rentrent de l'étranger doivent remplir un formulaire: voici ce qui est prévu

Le Conseil national de sécurité s'est réuni ce matin pour décider des mesures à adapter face à la résurgence de cas de coronavirus chez nous. Pour ce qui est des retours de voyage à l'étranger à partir du 1er août, un formulaire devra désormais être rempli par toute personne qui rentre en Belgique, quelque soit le moyen de transport emprunté.

Le document existe déjà. Tous les Belges qui reviennent d’un pays hors Schengen ou d’une zone à risque et donc de couleur rouge, doivent le compléter. L’idée est de le mettre sur une plateforme digitale et le rendre obligatoire pour toute personne qui revient de l’étranger. "L’intérêt de ce formulaire c’est qu’il peut vous rappeler que vous devez faire un test si vous revenez d’une zone rouge. Et c’est aussi plus facile pour vous tracer, si c’est nécessaire", explique la Première ministre Sophie Wilmès.

Ne faire aucune différence et le rendre obligatoire à tous ceux qui entre dans le pays

Le formulaire sera disponible en ligne d’ici quelques jours. D’un point de vue pratique, les vacanciers devraient le remplir sur internet 48 heures avant leur retour en Belgique. Cela concerne tout le monde, peu importe le lieu du séjour et le moyen de transport utilisé, Sophie Wilmès insiste : "Vous pouvez revenir à pied, en train, en avion. L’idée c’est de ne faire aucune différence et le rendre obligatoire à tous ceux qui entre dans le pays".

Sur le site des affaires étrangères, le tableau des zones de couleur évolue régulièrement. Un lieu vert aujourd’hui sera peut-être orange ou rouge demain, il faut donc être capable de prévenir les belges concernés. Les autorités comptent, comme toujours, sur la bonne volonté et le sens civique des citoyens. C’est dans l’intérêt de tous. En cas de non-respect des amendes peuvent être dressées.