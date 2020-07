Dominic Sonic est décédé à l'âge de 56 ans peu avant la parution de son dernier album

Le chanteur et musicien de rock Dominic Sonic, figure de la scène rock rennaise des années 80, est décédé jeudi à Pantin à l'âge de 56 ans des suites d'une longue maladie, a-t-on appris auprès de son tourneur.



Né à Dinan (Côtes-d'Armor) en 1964, l'artiste, qui partageait la scène rock rennaise avec Etienne Daho ou Marquis de Sade, venait d'enregistrer ces derniers mois un album qui va paraître très prochainement, a précisé le tourneur à l'AFP.



Sur sa page Facebook, sur une photo postée le 1er juillet, le musicien apparaît assis, guitare à la main, dans ce qui semble un studio d'enregistrement, au-dessus de ce commentaire en date du 27 juin où l'on peut lire notamment: "10 morceaux en trois jours". Il y annonçait également "un deuxième album en cours de finition".



En 2011, lors d'une soirée mémorable à Rennes, Dominic Sonic avait reformé pour un soir sa formation d'origine, les Kalashnikov, un groupe punk avec lequel il avait tourné pendant plusieurs années à sa sortie du lycée. Les Kalashnikov avaient occupé ce soir-là la scène avec d'autres groupes punk rennais de l'époque, tels Frakture, Trotskids, P38 ou Wart.



En près de 40 ans de carrière, Dominic Sonic a publié six albums, du fameux Cold Tears en 1989, à Vanités#6 en 2015, ainsi qu'une dizaine de Singles et d'EPs.



"Nous venons d'apprendre avec une douleur immense la disparition de Dominic Sonic. Jury du tremplin des Jeunes Charrues de 1996 à 2013, il avait participé deux fois au festival, en 2004 et en 2016. Il était aussi et surtout un grand ami des Vieilles Charrues. Kenavo Dominic...", a tweeté le festival breton. En plus de multiples concerts, l'artiste disparu s'était produit dans de nombreux festivals, notamment les Transmusicales et les Francofolies de La Rochelle.



