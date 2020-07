TikTok débloque 200 millions de dollars pour payer ses stars

TikTok va rémunérer directement certains des créateurs renommés de sa plateforme de vidéos légères, artistiques ou humoristiques dont la popularité a explosé à la faveur des confinements pendant la pandémie.

Le réseau social plébiscité par les jeunes a annoncé la création d'un fonds américain doté de 200 millions de dollars (172 M EUR), un montant qui va augmenter.

Ce fonds distribuera bientôt des sommes à des créateurs et influenceurs. Pour postuler, ils devront être âgés de 18 ans et plus, avoir un nombre minimum d'abonnés à leur profil, et poster régulièrement des vidéos qui respectent le règlement de la plateforme.

"Nos créateurs pourront générer des revenus additionnels qui récompenseront le soin et la passion qu'ils mettent dans la création de liens originaux avec leur public", a indiqué TikTok.

Attirer et garder des créateurs est devenu un enjeu de taille pour les réseaux sociaux qui se disputent l'attention des utilisateurs.

YouTube permet aux créateurs ayant atteint certains seuils (nombre d'abonnés et d'heures diffusées, notamment) de diffuser des publicités pour monétiser leurs vidéos.

La filiale de Google peut aussi passer des accords avec des stars, comme le Suédois PewDiePie, qui diffuse ses vidéos en direct exclusivement sur YouTube.

TikTok fonctionnait jusqu'à présent plutôt sur le modèle d'Instagram : les créateurs peuvent passer des vidéos sponsorisées sur leur chaîne, mais il n'existait pas de programme de rémunération directe de cette envergure.

Le réseau social n'a pas précisé combien de personnes seraient éligibles ni combien d'argent elles allaient recevoir.

Mais cette décision devrait l'aider à renforcer les liens avec les créateurs dont la renommée dépasse désormais l'application. Nombre d'entre eux ont signé des partenariats publicitaires et se sont retrouvés sur des couvertures de magazines.

TikTok appartient au groupe chinois ByteDance et compte près d'1 milliard d'utilisateurs.

L'application pourrait devenir une entreprise indépendante de sa maison mère pour échapper au risque d'interdiction par Washington, qui la soupçonne d'espionnage pour le compte du gouvernement chinois.