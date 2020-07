Décès du PDG de Total en Russie: de 5 à 6 ans de prison pour trois accusés

(Belga) Trois contrôleurs aériens de l'aéroport moscovite de Vnoukovo, où s'était crashé en 2014 l'avion du PDG de Total, Christophe de Margerie, ont été condamnés jeudi à des peines de cinq à six ans de détention par un tribunal russe.

Les contrôleurs aériens Nadejda Arkhipova, Alexandre Krouglov et Roman Dounaïev, qui était leur supérieur, ont été condamnés à respectivement cinq, cinq ans et demi et six ans de détention en prison ouverte, a annoncé le tribunal moscovite de Solntsveski. Nadejda Arkhipova a été immédiatement dispensée de peine en vertu d'une amnistie décrétée en 2015 en l'honneur des 70 ans de la victoire sur l'Allemagne nazie, l'accident ayant eu lieu à une période couverte par cette mesure. Alexandre Krouglov et Roman Dounaïev iront eux en détention, selon les agences de presse russes. Le 20 octobre 2014, le numéro un de Total avait trouvé la mort dans le crash de son avion Falcon qui avait heurté un chasse-neige au décollage, à l'aéroport Vnoukovo de Moscou. Les deux pilotes et une hôtesse de l'air avaient également péri. Les trois employés étaient accusés de ne pas avoir réagi quand le chasse-neige était entré sur la piste et de ne pas avoir respecté les normes de sécurité. "Nous ne sommes pas d'accord avec ce jugement (...), nous allons faire appel", a déclaré à l'AFP l'avocat de Roman Dounaïev, Igor Tchernetsky. Cités pas les agences de presse russes, les avocats des deux autres accusés ont indiqué qu'ils feront également appel. Dans un communiqué transmis à l'AFP après le jugement, le syndicat russe des contrôleurs aériens a lui estimé que "la sentence devrait être annulée et nos camarades acquittés et libérés".