NFL - Washington Foootball Team, nouveau nom provisoire des Redskins

(Belga) La franchise de Washington évoluant en ligue professionnelle de football américain (NFL) devient le Washington Football Team pour la saison 2020, a-t-elle annoncé jeudi, dix jours après avoir abandonné son nom de Redskins critiqué pour sa connotation raciste envers les Amérindiens.

"La décision d'utiliser +Washington Football Team+ pour cette saison permet à la franchise de mener une politique de marque approfondie qui prendra en compte les avis des joueurs actuels et anciens, des fans, de la communauté et des sponsors", a indiqué l'équipe qui va aussi supprimer son logo, un Amérindien de profil flanqué de deux plumes. Cette nouvelle appellation est provisoire, la franchise ayant souhaité se donner plus de temps pour en trouver une nouvelle et mettre ainsi définitivement fin à une histoire débutée en 1933: elle s'appelait alors Redskins et était basée à Boston avant de déménager à Washington en 1937. Les Etats-Unis, 87 ans plus tard, font un profond examen de conscience sur leur rapport à leur passé raciste, dans le sillage de la mort de George Floyd fin mai. Depuis, un vaste mouvement de colère a conduit une partie de la société à reconsidérer certains symboles comme les statues de généraux confédérés, partisans de l'esclavage, ou de Christophe Colomb. Le propriétaire de l'équipe, Dan Snyder, longtemps opposé à tout changement d'une appellation qui, selon lui, rendait hommage aux Indiens d'Amérique, a ainsi fini par céder il y a dix jours, pressé par ses sponsors et une partie de l'opinion. Sur son site internet, le club de Washington, vainqueur de trois Super Bowl (1982, 1987 et 1991), affiche désormais une nouvelle bannière qui devrait être la même dans les zones d'en-but de son stade: "Washington Football Team, Est. 1932" (équipe de football de Washington, créée en 1932). Les couleurs restent les mêmes, bordeaux et or. Le logo a lui été rétréci, première étape avant suppression totale. "Le nom et le logo des Redskins seront officiellement retirés d'ici le début de saison 2020", a promis l'équipe. Le premier match est prévu le 13 septembre contre Philadelphie. La franchise a donc 50 jours pour supprimer le code visuel des Redskins de toutes ses installations. En match, le logo sur les casques des joueurs sera remplacé par le numéro de chacun, tandis que "Washington" remplacera "Redskins" sur les maillots. (Belga)