Méditerranée: Ankara juge "nuls et non avenus" des propos de Macron

(Belga) La Turquie a déclaré jeudi "nuls et non avenus" des propos du président français Emmanuel Macron accusant Ankara de violer la souveraineté de la Grèce et de Chypre en Méditerranée orientale.

M. Macron a tenu les propos rejetés par la Turquie en recevant jeudi à Paris son homologue chypriote Nicos Anastasiades. "Je veux une nouvelle fois redire la pleine solidarité de la France avec Chypre mais également avec la Grèce face aux violations de leur souveraineté par la Turquie", a déclaré le président français. "Il n'est pas acceptable que l'espace maritime d'un Etat membre de notre union soit violé ou menacé. Ceux qui y contribuent doivent être sanctionnés", a dit M. Macron. Les propos de M. Macron sont "nuls et non avenus" et la menace de sanctions que le président français a évoquée "n'aboutira à rien", a déclaré le porte-parole du ministère turc des Affaires étrangères, Hami Aksoy. "La France devrait cesser de monter sur ses grands chevaux et mener plutôt des politiques sensées et rationnelles", a ajouté M. Aksoy. La marine grecque a été mise en état d'alerte mercredi après que la Turquie a dépêché des navires militaires à proximité de la plus orientale des îles grecques, Kastellorizo, pour accompagner un navire d'exploration gazière sous-marine. Athènes a appelé Ankara à "cesser immédiatement ses actions illégales" qui "violent sa souveraineté et menacent la paix et la sécurité de la région". (Belga)