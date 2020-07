La Côte belge, Bruxelles et les trois grandes villes wallonnes élargissent le port du masque

Le Conseil National de Sécurité (CNS) a accordé hier aux bourgmestres des pouvoirs élargis afin de combattre la propagation de Covid-19 sachant que les hausses de nouveaux cas sont localisées dans certaines communes et que les actions de ne doivent donc pas être pareilles partout.

Depuis, de nombreux maïeurs ont pris des décisions, la plupart concernant des endroits de leur commune où le port du masque devient obligatoire.

Sur la Côte, les stations balnéaires de Blankenberge, Nieuport et Zeebruges rendent le port du masque obligatoire sur la digue.

À Charleroi, le port du masque sera obligatoire à partir de samedi dans tout le centre-ville, au sein des zonings commerciaux et sur leurs parkings, lors de tout rassemblement de plus de 15 personnes ainsi que sur toutes les aires et plaines de jeux.

À Liège, le bourgmestre souhaite rendre obligatoire le port du masque dans les rues fortement commerciales (mais c'est déjà une mesure obligatoire au niveau national et qui a été annoncée hier par le CNS), notamment dans l'hyper-centre piétonnier, indiquait jeudi son cabinet. Les contrôles seront par ailleurs renforcés dans les lieux fort fréquentés.

À Bruxelles, le masque sera obligatoire sur 3 artères commerçantes: voir les détails

À Namur : voir notre article spécifique