Coronavirus en Belgique - Bilan du jour: voici les chiffres des nouvelles contaminations

Entre le 14 et le 20 juillet, 220 nouvelles contaminations au nouveau coronavirus en moyenne ont été dépistées par jour, selon les chiffres actualisés vendredi matin par l'Institut de santé publique Sciensano. Comme les jours précédents, on reste sur une hausse élevée du nombre de nouveaux cas (89% par rapport à la moyenne de la semaine précédente). Depuis le début de l'épidémie, 64.847 cas de Covid-19 ont été diagnostiqués en Belgique.

Si le nombre de nouveaux cas augmente, le nombre d'hospitalisations reste faible. Le rapport épidémiologique d'hier faisait état d'une moyenne journalière de 13,6, contre 9,7 la semaine précédente). La moyenne des décès était de 2,6 par jour contre 1,9 la semaine précédente.

Les derniers chiffres ne doivent pas nous affoler mais être pris au sérieux

Les nouvelles contaminations touchent certaines zones du pays en particulier alors que d'autres zones n'ont enregistré aucun cas ces deux dernières semaines.

"Les derniers chiffres ne doivent pas nous affoler mais être pris au sérieux. Il y a un rebond du nombre de nouvelles contaminations. Ce n'est pas anormal mais ça doit rester sous contrôle. La contre-partie de nos libertés retrouvées est une prudence absolue. Le nombre de reproduction a dépassé le chiffre de 1. Cela indique que l'épidémie connait une résurgence. Les jeunes adultes 20-30 ans sont les victimes les plus fréquentes. Il y a des chiffres bien plus élevés dans certaines provinces que d'autres. À l'origine, il y a souvent un événement où des gens se sont rassemblés et se sont montrés moins prudents", a déclaré hier la Première ministre Sophie Wilmès lors de la conférence de presse du Conseil National de Sécurité (CNS).

RAPPEL DES 6 RÈGLES D'OR

• Respectez les mesures d’hygiène ;

• Favorisez les activités en extérieur ;

• Restez vigilants vis-à-vis des personnes vulnérables ;

• Gardez une distance de sécurité (1m50) ;

• Limitez les contacts à 15 personnes par semaine ;

• Limitez les rassemblements à 15 personnes.