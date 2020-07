Les arbres bruxellois signaleront quand ils ont besoin d'être arrosés

La région de Bruxelles-Capitale dote les arbres de son territoire de capteurs pour signaler quand il est temps de les arroser, rapportent De Standaard et Het Nieuwsblad vendredi.

Jusqu'à présent, un camion-citerne se déplaçait de tronc en tronc pour arroser les espaces verts de Bruxelles, que les jeunes pousses aient soif ou non. Une application et une carte à puce vont permettre un gestion plus efficace de l'arrosage. "Sur base de données pré-enregistrées, comme l'espèce d'arbre ou le type de sol, la carte à puce et l'application feront savoir quand de l'eau est nécessaire", annonce la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van Den Brandt (Groen). "De la sorte, on ne gaspille plus d'eau." La région bruxelloise est dotée d'environ 32.000 arbres le long des routes et dans les espaces publics. "Ce qui représente durant l'été un travail immense", indique Inge Paemen pour Bruxelles Mobilité. "Nous allons commencer avec les arbres plus jeunes, car ils sont les plus vulnérables". Le système a nécessité un investissement de 200.000 euros, mais ce montant est voué à augmenter.