Les balades de l'été - CHEMINS ENTRE AULNE ET THUIN: des kilomètres en pleine nature

Les balades de l'été nous emmènent en province du Hainaut, du côté de l'abbaye d'Aulne. De superbes ruines tout à côté de la Sambre avec le charme des écluses et des guingettes d'autrefois.

Sur le RAVeL, Sandrine Maquet, guide et responsable communication à la ville de Thuin, explique : "C'est l'ancien chemin de halage aujourd'hui transformé en RAVeL. Et donc il y a tout un réseau, de nombreux kilomètres que l'on peut faire".

Le tronçon entre Thuin et l'abbaye d'Aulne attire particulièrement. "On va y rencontrer des écluses manuelles, des barrages à poutrelles, les méandres de la Sambre. On est vraiment en pleine nature et quand on arrive à l'abbaye d'Aulne, on a le décor avec ces vestiges de cette abbaye cistercienne très connue et millénaire" décrit notre guide.