Coronavirus - Emmanuel André prévient: "On est reparti dans une vague"

Entre le 14 et le 20 juillet, il y a eu en moyenne 221 nouvelles contaminations au coronavirus dépistées par jour. C'est une hausse de 89% par rapport à la semaine précédente. Il y a aussi eu une augmentation du nombre d'hospitalisations, avec une moyenne de 15 par jour. Les décès sont aussi en hausse de 67%. Ce rebond de contaminations a poussé le Conseil national de sécurité a rendre plus strictes certaines mesures ce jeudi.

Ce vendredi soir, le virologue Emmanuel André, ancien porte-parole interfédéral coronavirus, a réagi sur son compte Twitter aux dernières statistiques. "Conseil à tous: limitez vos contacts sociaux au minimum, portez un masque, maintenez une distance physique et lavez-vous les mains régulièrement. On est repartis dans une vague, et ce que vous faites aujourd’hui n’aura d’impact que dans une semaine", a-t-il publié.