Coronavirus en Belgique - Bilan du jour: plus de 215 nouvelles contaminations par jour en moyenne, en hausse de 63%

La moyenne des nouvelles contaminations au coronavirus s'est établie à 215,6 cas quotidiens entre le 15 et le 21 juillet, soit une augmentation de 63% par rapport aux sept jours précédents, selon les dernières données publiées samedi matin par l'Institut de santé publique Sciensano.



L'augmentation des nouvelles infections est dès lors moindre que vendredi où une hausse de 89% était constatée, avec une moyenne de 220 nouvelles contaminations par jour entre le 14 et le 20 juillet. La Belgique compte au total 65.199 cas confirmés de Covid-19, soit 352 de plus que vendredi.